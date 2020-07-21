Глава ЕВРАЗа занял место коллеги по свердловскому парламенту

Перед Алексеем Кушнаревым открываются новые горизонты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат свердловского заксобрания, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев перешел из комитета промышленной политике в комитет по бюджету. На заседании областного парламента 21 июля за это решение проголосовало большинство его коллег по законотворческой деятельности.

«Основанием для этого является личное заявление депутата», — пояснила спикер Людмила Бабушкина. Место Кушнарева в комитете по промышленной политике занял Михаил Зубарев, который, в свою очередь, покинул бюджетный комитет.

Ранее URA.RU сообщало, что Алексей Кушнарев планирует занять пост зампреда комитета по бюджету на освобожденной основе, то есть с получением зарплаты и соответствующей записью в трудовой книжке. Михаил Зубарев займет место «бесплатного» зампреда комитета по промышленной политике. Ожидается, что за эти кадровые назначения депутаты проголосуют на последнем заседании сессии — 4 августа.

Ранее Алексей Кушнарев объявил о том, что он покидает пост главы ЕВРАЗ НТМК. В компании подтвердили, что это произойдет 2 августа.