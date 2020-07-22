Для ликвидации последствий наводнения в Нижний Сергах, туда прибудет глава МЧС Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбург прилетел руководитель МЧС — Устав области ждут поправки — Парламентариям выделят «депутатский миллион» — Эдуард Россель и Андрей Симановский получили госнаграды — Минздрав области не прошел проверку. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 22 июля — в обзоре URA.RU:

Глава МЧС России прибыл в Екатеринбург

В Устав области будут внесены поправки

В Свердловской области по решению главы региона Евгения Куйвашева появится рабочая группа по изменению областного Устава. Изменения будут внесены, чтобы привести Устав в соответствие с обновленным текстом Конституции РФ.

Депутаты получат деньги для помощи своим округам

Депутаты свердловского законодательного собрания получат 90 миллионов рублей из областной казны на расходы по развитию своих избирательных округов.

Эдуард Россель получил орден из рук президента РФ, крупный областной бизнесмен получил почетное звание

Президент РФ Владимир Путин наградил экс-губернатора Свердловской области, члена Совета Федерации Эдуарда Росселя орденом Александра Невского.

Свердловский олигарх Андрей Симановский награжден званием «Почетный гражданин Свердловской области» за помощь с доставкой защитных средств и аппаратов ИВЛ для больниц. Награду вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Проверка выявила нарушения в учреждениях минздрава области

Внеплановая проверка минздрава Свердловской области, которая проходила по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой выяснила, что медучреждения области вели борьбу с коронавирусом с нарушениями. В частности, не соблюдались сроки проведения тестов.