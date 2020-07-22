21 июля 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 22 июля. Глава МЧС прибыл в Екатеринбург, в Устав региона внесут поправки

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Паводок в Нижних Сергах. Свердловская область, мчс, паводок, наводнение, спасатели, потоп, разрушение жилого дома, сель
Для ликвидации последствий наводнения в Нижний Сергах, туда прибудет глава МЧС Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбург прилетел руководитель МЧС — Устав области ждут поправки — Парламентариям выделят «депутатский миллион» — Эдуард Россель и Андрей Симановский получили госнаграды — Минздрав области не прошел проверку. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 22 июля — в обзоре URA.RU:

Глава МЧС России прибыл в Екатеринбург

В Устав области будут внесены поправки

  • В Свердловской области по решению главы региона Евгения Куйвашева появится рабочая группа по изменению областного Устава. Изменения будут внесены, чтобы привести Устав в соответствие с обновленным текстом Конституции РФ.

Депутаты получат деньги для помощи своим округам

  • Депутаты свердловского законодательного собрания получат 90 миллионов рублей из областной казны на расходы по развитию своих избирательных округов.

Эдуард Россель получил орден из рук президента РФ, крупный областной бизнесмен получил почетное звание

Проверка выявила нарушения в учреждениях минздрава области

  • Внеплановая проверка минздрава Свердловской области, которая проходила по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой выяснила, что медучреждения области вели борьбу с коронавирусом с нарушениями. В частности, не соблюдались сроки проведения тестов.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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