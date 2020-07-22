21 июля 2020
20 июля 2020

Самое актуальное в Пермском крае на 22 июля. Бизнесмены просят открыть ТЦ, власти выделили деньги на отпуска для врачей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, тц, эскалаторы, авиа-парк
Владельцы торговых центров просят об открытии. Они на грани разорения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Пермь прибыла чиновница из администрации президента — Дмитрий Махонин назначил представителя в избирком — Предприниматели просят открыть ТЦ — Власти края получили деньги на оплату отпускных медикам — В колонии обнаружен труп заключенного. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 22 июля — в обзоре URA.RU:

В Пермь приехала чиновница из управления администрации президента

  • В Пермский край прибыла замглавы департамента по взаимодействию с экспертным сообществом управления администрации президента РФ Мария Сергеева. Она будет изучать ситуацию в регионе перед выборами губернатора.

Врио губернатора Дмитрий Махонин назначил своего представителя в избирком

  • В Пермском крае врио главы региона Дмитрий Махонин назначил своего представителя в избирательную комиссию. Членом регионального избиркома с правом решающего голоса стал индивидуальный предприниматель, владелец адвокатской конторы Алексей Федотов.

Бизнесмены попросили открыть торговые центры

  • В Перми владельцы торговых центров и арендаторы их площадей обратились к главе Управления Роспотребнадзора Виталию Костареву и попросили разрешить им вернуться к работе. По мнению предпринимателей, ситуация на рынке в ближайшее время может стать критичной и они разорятся.

Из федерального бюджета выделили деньги на отпускные медикам

  • Пермскому краю от правительства РФ было выделено 55 млн рублей на оплату отпускных медицинским работникам, которые борются с коронавирусом. Все средства уже поступили в бюджет края.

В Кунгурской колонии нашли труп заключенного

  • В исправительной колонии №40 в Кунгуре обнаружен труп осужденного со следами глубоких порезов на руках и шее. По версии правозащитников, смерть осужденного могли инсценировать сотрудники ИК-40, с которыми у него произошел конфликт.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», viber-канале «Пермь» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Знаменитости Экономика Здоровье Происшествия Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...