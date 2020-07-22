Владельцы торговых центров просят об открытии. Они на грани разорения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Пермь прибыла чиновница из администрации президента — Дмитрий Махонин назначил представителя в избирком — Предприниматели просят открыть ТЦ — Власти края получили деньги на оплату отпускных медикам — В колонии обнаружен труп заключенного. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 22 июля — в обзоре URA.RU:

В Пермь приехала чиновница из управления администрации президента

В Пермский край прибыла замглавы департамента по взаимодействию с экспертным сообществом управления администрации президента РФ Мария Сергеева. Она будет изучать ситуацию в регионе перед выборами губернатора.



Врио губернатора Дмитрий Махонин назначил своего представителя в избирком

В Пермском крае врио главы региона Дмитрий Махонин назначил своего представителя в избирательную комиссию. Членом регионального избиркома с правом решающего голоса стал индивидуальный предприниматель, владелец адвокатской конторы Алексей Федотов.



Бизнесмены попросили открыть торговые центры

В Перми владельцы торговых центров и арендаторы их площадей обратились к главе Управления Роспотребнадзора Виталию Костареву и попросили разрешить им вернуться к работе. По мнению предпринимателей, ситуация на рынке в ближайшее время может стать критичной и они разорятся.



Из федерального бюджета выделили деньги на отпускные медикам

Пермскому краю от правительства РФ было выделено 55 млн рублей на оплату отпускных медицинским работникам, которые борются с коронавирусом. Все средства уже поступили в бюджет края.



В Кунгурской колонии нашли труп заключенного

В исправительной колонии №40 в Кунгуре обнаружен труп осужденного со следами глубоких порезов на руках и шее. По версии правозащитников, смерть осужденного могли инсценировать сотрудники ИК-40, с которыми у него произошел конфликт.