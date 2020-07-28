Россияне массово забирают валюту из банков

Отток валюты из банков в марте составлял 3,8 млрд долларов, в апреле — 1,1 млрд долларов, а в мае — 505 млн долларов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Россияне за июнь забрали с валютных вкладов более 600 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют отчеты кредитных организаций.

«Крупнейшие российские банки продолжают терять валютных вкладчиков даже после пика кризиса и пандемии. Отток 602,4 млн долларов с депозитов в иностранной валюте в июне пережили семь из 11 системно значимых игроков», — цитирует РБК аналитика банка БКФ Максима Осадчего. По его словам, пользователи закрыли депозиты в банках «ВТБ», «Райффайзенбанк», «Альфа-банк», «Юникредит», «Открытие», «Московский кредитный банк», «Росбанк».

Отток валюты из этих банков в марте составлял 3,8 млрд долларов, в апреле — 1,1 млрд долларов, а в мае — 505 млн долларов. По словам эксперта, отток средств происходит из-за низкого дохода, который приносят депозиты. Клиентам банков становится невыгодно иметь валютный вклад. К такой ситуации привело снижение ключевой ставки, заявил гендиректор компании «Юламенс», профессиональный инвестор Павел Шахин.

Центробанк впервые с 2015 года снизил ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5%, тем самым обновив исторический минимум, передает « Царьград ». О том, что снижение ключевой ставки приведет к снижению ставок по депозитам, ранее заявлял экономист Никита Масленников.

Ранее экономист Василий Колташов рассазал URA.RU, что россиянам стоит рассчитывать не на валютные вклады, а на сбережения в рублях. По мнению экономиста, сейчас рублевые сбережения для среднесрочных задач выглядят логичными, а доллары надо было покупать в прошлом году. Однако доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов считает, что пренебрегать валютными вкладами и изымать сбережения из банков не стоит.