Гору сексуальных комплектов женского белья разбросали с воздушного шара под Сергиевым-Посадом. Женские трусики и бюстгальтеры приземлились прямо на спортивной площадке поселка Самотовино, сорвав тренировку молодежи и смутив детей.
Как выяснил портал «Подмосковье сегодня», фирма по производству белья провела рекламную съемку для Instagram, но никого не отправили собрать интимные предметы гардероба. Лифчиками и трусиками упавшими с неба тут же заинтересовались дети. Девочки начали примерять белье поверх платьев, а мальчишки распинывать их, как мячи.
Как считает член Московской областной коллегии адвокатов Ирина Зуй, интимное промо может обернуться для организаторов штрафом. «На мой взгляд, есть тут признаки мелкого хулиганства по административному кодексу. Но штраф по КоАП невелик. Зато если ситуация дойдет до Антимонопольной службы ФАС России, а здесь налицо нарушение Закона „О рекламе“», — предположила адвокат. Она также отметила. что иск к производителю женского белья может выдвинуть Управляющая компания, которой пришлось расчищать спортплощадку от трусов и бюстгальтеров.
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