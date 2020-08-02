Дело уктусского стрелка-мизантропа передано прокурору

Психиатры признали Александрова вменяемым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Убийство двух девушек на Уктусе

Завершено расследование дела 35-летнего инженера-конструктора оборонного машиностроительного завода имени Калинина Алексея Александрова. Мужчине, обвиняемом в убийстве двух девушек, грозит пожизненное заключение. Материалы дела переданы на утверждение в прокуратуру.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего екатеринбуржца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами „а“, „и“ ч. 2 ст. 105 УК РФ „убийство двух лиц из хулиганских побуждений“», — сообщил URA.RU Сергей Мальцев, руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области.

Поиск подозреваемого велся более года, расследование находилось на личном контроле главы СКР Александра Бастрыкина. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сразу после задержания Александров на все вопросы говорил одну фразу «затрудняюсь ответить» и действовал по методу бандита Фокса из «Места встречи изменить нельзя». «Ну, давай начальник, доказывай! Признательные показания дал только тогда, когда полиграф выдал свой обвинительный вердикт», — рассказал URA.RU Валерий Горелых.

Ранее URA.RU писало, что Алекандрова обвиняют в расстреле двух женщин на горнолыжном комплексе «Уктус» 25 августа 2018 года. Поздно вечером были убиты 28-летняя Наталья Кузнецова и 29-летняя Ксения Солтанова. Вскрытие показало, что убийца выстрелил в голову Натальи пять раз, а Ксении трижды. Тела жертв убийца оттащил и спрятал в кустах. Утром следующего дня их нашли прохожие. Ксения умерла на месте, а Наталья скончалась спустя неделю в больнице не приходя в сознание. На первых допросах Александр отмалчивался, а потом признался в убийстве. Мужчина заявил, что он мизантроп, и хотел убить хоть кого-нибудь, поэтому застрелил первых попавшихся незнакомых девушек. URA.RU писало, что проведена судебная психиатрическая экспертиза, которая признала Александрова вменяемым, что он отдавал себе отчет в совершаемых действиях.

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