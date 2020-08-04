Донбасс может стать свободной экономической зоной Украины

Леонид Кравчук отметил, что Донбасс, став особой экономической зоной, получит перспективы развития в экономической и социальной области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Власти Украины могут рассмотреть вопрос о создании в Донбассе свободной экономической зоны. Такое мнение высказал полномочный представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.

«Мы можем предложить рассмотреть вопрос о свободной экономической зоне в этих областях (в Луганской и Донецкой — прим. ред.)», — заявил Кравчук в эфире телеканала «112 Украина». Он отметил, что, будучи президентом Украины, в 1993 году подписал указ о создании в Донбассе свободной экономической зоны, но «потом это как-то потерялось». По его словам, Донбасс, став особой экономической зоной, получит множество перспектив развития в экономической и социальной областях.

Кравчук готов предложить эту инициативу для урегулирования ситуации в регионе. Другим компромиссом, по его словам, может стать назначение особого статуса Донбасса, передает телеканал 360. Однако, отметил Кравчук, Украина не приемлет этот вариант.

Ранее сенатор Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков ответил на предложение экс-президента Украины Леонида Кравчука выплатить стране 300 миллиардов долларов на восстановление Донбасса. По его словам, ни одна страна не пойдет на такой шаг. Леонид Кравчук 31 июля возглавил украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе. Он рассказал, на что готов пойти ради мира в Донбассе. По словам бывшего украинского лидера, там давно уже нет ничего украинского, что заметно из учебных программ, газет и журналов.

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