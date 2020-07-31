Пушков оценил идею о выплате 300 млрд на восстановление Донбасса

Украина не получит миллиарды, о которых она просила Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков ответил на предложение экс-президента Украины Леонида Кравчука выплатить стране 300 миллиардов долларов на восстановление Донбасса. Ни одна страна не пойдет на такой шаг, уверен сенатор.

«Ни одна из стран денег не даст. Киев сперва должен вернуть Донбасс. Деньги исчезли бы, не дойдя до Донбасса», — пишет Пушков в своем Twitter. Член Совфеда уточнил, что Кравчук просил денег у всех стран-участниц Будапештского меморандума за то, что Украина отказалась от ядерного оружия. Помимо Украины документ подписали Россия, США и Великобритания.

Будапештский меморандум подписан в 1994 году. В документе сказано, что Киев присоединяется к соглашению о нераспространении ядерного оружия. Взамен США, Россия и Великобритания гарантируют Украине безопасность.

Леонид Кравчук 31 июля возглавил украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе. Он рассказал, на что готов пойти ради мира на Донбассе. По словам самого бывшего украинского лидера, в Донбассе давно уже нет ничего украинского, что заметно из учебных программ, газет и журналов, передает агентство Nation News.

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