04 августа 2020

В Екатеринбурге могут манипулировать статистикой по коронавирусу. Доказательства нашли математики

© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперт считает, что на статистику могут влиять неравномерные проверки в лабораториях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

На статистику заболевших коронавирусом в Екатеринбурге и в других городах Свердловской области могут оказывать влияние. Таким мнением с URA.RU поделился преподаватель Института экономики и управления УрФУ Дмитрий Гладырев.

«Количество новых случаев в Екатеринбурге и в других городах области должны иметь прямую связь: чем больше число новых случаев в Екатеринбурге, тем больше их число в других городах области, и наоборот. Логика очень простая: Екатеринбург тесно связан с регионом. Но мы наблюдаем сильную обратную связь: чем больше число новых случаев в Екатеринбурге, тем меньше их число в других городах области. Это выглядит странно. И такая тенденция наблюдается уже довольно долго», — уточнил он.

Эксперт предположил, что со статистикой могут манипулировать. «Возможно, только одна величина (например, число новых случаев в Екатеринбурге) является относительно реальной, а вторая (число новых случаев вне Екатеринбурга) рассчитывается таким образом, чтобы суммарное число новых случаев по области соответствовало „нужному“», — считает Гладырев.

Он уточнил, что на статистику могут влиять неравномерные проверки в лабораториях или отчеты о тестировании жителей Екатеринбурга и других городов области: «В один из дней в большей мере проверяются жители Екатеринбурга, в другие дни — упор сделан на проверку жителей области. Я не знаком с процессом тестирования, поэтому не могу оценить правдоподобность этой версии».

Получить комментарий в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом получить не удалось. На запрос ответ получен не был.

Ранее URA.RU со ссылкой на инсайдеров в медицинских кругах сообщало, что власти могут искусственно занижать цифры по заболеваемости COVID-19. В частности, свердловское управление Роспотребнадзора сообщало, что данные по больным коронавирусом в Екатеринбурге не соответствуют действительности.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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