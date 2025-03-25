Участник операции «Поток» раскрыл, как бойцы РФ заходили в тыл ВСУ на электросамокатах

Иерей Скрипкин: военные РФ на операции «Поток» передвигались на электросамокатах
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ВС РФ использовали тележки для перевозки вещей во время операции «Поток», рассказал иерей Алексей Скрипкин
ВС РФ использовали тележки для перевозки вещей во время операции «Поток», рассказал иерей Алексей Скрипкин Фото:
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Участники операции «Поток» применяли электросамокаты для передвижения по газовой трубе во время дерзкого рейда в тыл ВСУ под Суджей. Об этом сообщил один из участников, иерей Алексей Скрипкин. 

«Электросамокаты сначала использовали для передвижения, а потом для перевозки вещей. Не все выдержали тяжелый вес, но это все равно облегчало задачу — лучше, чем нести все на себе», — рассказал Скрипкин на открытии монумента в Екатеринбурге, посвященного подвигу бойцов. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

Российские военные 9 марта начали масштабное контрнаступление в районе Суджи, которое получило название операция «Поток». В ходе нее более 800 солдат и офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации продвинулись на расстояние приблизительно 15 километров, используя недействующий газопровод Уренгой — Помары — Ужгород. Операция длилась около одной недели. Главной целью было проникновение в тыл украинских войск для создания стратегического плацдарма в районе Суджи.

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Участники операции «Поток» применяли электросамокаты для передвижения по газовой трубе во время дерзкого рейда в тыл ВСУ под Суджей. Об этом сообщил один из участников, иерей Алексей Скрипкин.  «Электросамокаты сначала использовали для передвижения, а потом для перевозки вещей. Не все выдержали тяжелый вес, но это все равно облегчало задачу — лучше, чем нести все на себе», — рассказал Скрипкин на открытии монумента в Екатеринбурге, посвященного подвигу бойцов. Его слова передает корреспондент URA.RU.  Российские военные 9 марта начали масштабное контрнаступление в районе Суджи, которое получило название операция «Поток». В ходе нее более 800 солдат и офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации продвинулись на расстояние приблизительно 15 километров, используя недействующий газопровод Уренгой — Помары — Ужгород. Операция длилась около одной недели. Главной целью было проникновение в тыл украинских войск для создания стратегического плацдарма в районе Суджи.
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