Украинцы держат в плену под Курском свердловского бойца СВО

25 марта 2025 в 17:41 Размер текста - 17 +

В плену ВСУ числится один свердловчанин (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловский участник специальной военной операции России на территории Украины находится в плену у Вооруженных сил Украины под Курском. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «В Курской области в плену остается еще один свердловчанин. Мы будем бороться за его освобождение», — заявила омбудсмен Мерзлякова во время митинга у Храма на Крови в Екатеринбурге, где установили копию газовой трубы, по которой российские военные зашли в тыл противника в Судже Курской области во время операции «Поток». Российские войска 8 марта провели уникальную операцию, используя магистральный газопровод для проникновения в тыл противника. Около 800 бойцов преодолели 15 километров по трубе, что позволило освободить Суджу с минимальными потерями. Группа из шести десантников 11-й гвардейской бригады обратила в бегство 30 украинских военных при штурме опорного пункта под Рубанщиной. Ранним утром 11 марта российские подразделения установили оперативное взаимодействие с основными силами в районе хутора Кубаткин Курской области. Четкая координация действий привела к эффективному блокированию украинских военных формирований. Вся актуальная информация об успехах российских военных, — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский участник специальной военной операции России на территории Украины находится в плену у Вооруженных сил Украины под Курском. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «В Курской области в плену остается еще один свердловчанин. Мы будем бороться за его освобождение», — заявила омбудсмен Мерзлякова во время митинга у Храма на Крови в Екатеринбурге, где установили копию газовой трубы, по которой российские военные зашли в тыл противника в Судже Курской области во время операции «Поток». Российские войска 8 марта провели уникальную операцию, используя магистральный газопровод для проникновения в тыл противника. Около 800 бойцов преодолели 15 километров по трубе, что позволило освободить Суджу с минимальными потерями. Группа из шести десантников 11-й гвардейской бригады обратила в бегство 30 украинских военных при штурме опорного пункта под Рубанщиной. Ранним утром 11 марта российские подразделения установили оперативное взаимодействие с основными силами в районе хутора Кубаткин Курской области. Четкая координация действий привела к эффективному блокированию украинских военных формирований. Вся актуальная информация об успехах российских военных, — в отдельном сюжете URA.RU.