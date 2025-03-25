В Екатеринбурге жильцы дома задыхаются от запаха трупа, пролежавшего недели

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Сильный запах стоит в подъезде и соседних квартирах
Сильный запах стоит в подъезде и соседних квартирах Фото:

В Екатеринбурге жильцы девятиэтажки на ул. Таганской, 24/1, задыхаются от трупного запаха пенсионерки, тело которой разлагалось в квартире несколько недель. Труп вывезли 23 марта, однако резкий удушающий запах остался, рассказала одна из соседок.

«Мертвое тело пролежало в квартире как минимум несколько недель. После того как люди почувствовали запах, были вызваны полицейские и сотрудники МЧС. Квартиру вскрыли, и в ней обнаружили разлагавшийся труп пенсионерки», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседницы.

По ее словам, сильный запах стоит в подъезде и соседних квартирах, однако, как от него избавиться, никто не понимает. У скончавшейся не осталось родных и близких, которые могли бы заняться этим вопросом. «Скоро наступит тепло. Квартира находится на солнечной стороне, запах усилится», — негодует жительница.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области, ответ ожидается. По данным источника из силовых структур, в истории криминала не усматривается.

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В Екатеринбурге жильцы девятиэтажки на ул. Таганской, 24/1, задыхаются от трупного запаха пенсионерки, тело которой разлагалось в квартире несколько недель. Труп вывезли 23 марта, однако резкий удушающий запах остался, рассказала одна из соседок. «Мертвое тело пролежало в квартире как минимум несколько недель. После того как люди почувствовали запах, были вызваны полицейские и сотрудники МЧС. Квартиру вскрыли, и в ней обнаружили разлагавшийся труп пенсионерки», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова собеседницы. По ее словам, сильный запах стоит в подъезде и соседних квартирах, однако, как от него избавиться, никто не понимает. У скончавшейся не осталось родных и близких, которые могли бы заняться этим вопросом. «Скоро наступит тепло. Квартира находится на солнечной стороне, запах усилится», — негодует жительница. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области, ответ ожидается. По данным источника из силовых структур, в истории криминала не усматривается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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