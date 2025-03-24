24 марта 2025

В Нижнем Тагиле открылась выставка из более четырех тысяч экспонатов. Видео

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Владислав Пинаев посмотрел все детские работы
Владислав Пинаев посмотрел все детские работы Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) открылась 74-ая выставка технического, декоративного и прикладного творчества детей и молодежи. На мероприятии представлены более четырех тысяч экспонатов, сообщил мэр города Владислав Пинаев.

«В первый день весенних каникул в Городском дворце детского и юношеского творчества открылась 74-я выставка. Сегодня это более четырех тысяч экспонатов — от рукоделия до инженерных решений, а также более 50 мероприятий: мастер-классы, чемпионат „Профи-Старт“, хакатон по робототехнике и интеллектуальный турнир, фотопроект „Великая Победа“», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, выставка проводилась каждый год с 2937-го, не считая только времена Великой Отечественной войны и послевоенные годы. «С удовольствием посмотрел все детские работы», — заключил градоначальник.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) открылась 74-ая выставка технического, декоративного и прикладного творчества детей и молодежи. На мероприятии представлены более четырех тысяч экспонатов, сообщил мэр города Владислав Пинаев. «В первый день весенних каникул в Городском дворце детского и юношеского творчества открылась 74-я выставка. Сегодня это более четырех тысяч экспонатов — от рукоделия до инженерных решений, а также более 50 мероприятий: мастер-классы, чемпионат „Профи-Старт“, хакатон по робототехнике и интеллектуальный турнир, фотопроект „Великая Победа“», — написал Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, выставка проводилась каждый год с 2937-го, не считая только времена Великой Отечественной войны и послевоенные годы. «С удовольствием посмотрел все детские работы», — заключил градоначальник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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