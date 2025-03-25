Прокуратура отстраняется от дела против депутата думы Екатеринбурга Чачина

25 марта 2025 в 21:16 Размер текста - 17 +

«Погоны» говорят, что не видят оснований включаться в странное разбирательство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловская прокуратура не хочет участвовать в споре депутата гордумы Екатеринбурга Виталия Чачина и его компаний — «Техностройкомплект», «Сити Билдинг» — с управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС), который определит ход уголовного разбирательства. Отзыв прокуратуры, направленный в суд, есть в распоряжении URA.RU. «Права и законные интересы прокуратуры Свердловской области в данном деле не затрагиваются, в связи с чем решение вопроса об обоснованности заявленных требований оставляю на устроение суда. Прошу рассмотреть дело без участия прокуратуры», — говорится в обращении. Чачин пытается обжаловать отказ УФАС пересматривать собственное решение. В 2022 году ведомство нашло признаки ограничения конкуренции при заключении в 2021 году контракта на строительство моста в челябинском селе Богдановское за 66,5 миллиона рублей. Тендер достался компании Чачина «Сити Билдинг». Другим участником аукциона был «Техностройкомплект». Новость по теме Нарушена Конституция РФ: свердловский суд поддержал депутата Чачина, попавшего под уголовное дело На основании этого решения ФАС в отношении Чачина в 2023 году — прямо перед выборами в гордуму — возбудили уголовное дело о картельном сговоре. Его должны были закрыть весной 2024-го в связи с одобренными президентом РФ Владимиром Путиным поправками в УК РФ. Но следователи тут же добавили в дело новые эпизоды. СК считает, что Чачин и формальный владелец ТСК Сергей Заварухин (фактически подчиненный Чачина) договаривались не только по мосту Богдановском, но и по ремонту насосной станции в Тульской области (контракт получил ТСК, сумма — 18,4 млн), диагностированию целостности пожарных резервуаров в свердловском тубдиспансере («Сити Билдинг», 319,9 тыс. рублей), газификации домов в свердловском селе Покровское («Сити Билдинг», 92,7 млн), строительству газопровода в деревне Починок под Новоуральском («Сити Билдинг», 42,4 млн) и строительно-монтажные работы котельной в челябинском Троицке (ТСК, 59,9 млн). В июле 2024-го УФАС начало повторно рассматривать претензии в адрес Чачина, что юридически означало отмену ранее принятого решения. Однако в ноябре ведомство отменило решение о пересмотре. 18 марта Арбитражный суд фактически аннулировал этот шаг, лишив следствие единственного доказательства против Чачина. Его защита убеждена, что теперь дело должны закрыть. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловская прокуратура не хочет участвовать в споре депутата гордумы Екатеринбурга Виталия Чачина и его компаний — «Техностройкомплект», «Сити Билдинг» — с управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС), который определит ход уголовного разбирательства. Отзыв прокуратуры, направленный в суд, есть в распоряжении URA.RU. «Права и законные интересы прокуратуры Свердловской области в данном деле не затрагиваются, в связи с чем решение вопроса об обоснованности заявленных требований оставляю на устроение суда. Прошу рассмотреть дело без участия прокуратуры», — говорится в обращении. Чачин пытается обжаловать отказ УФАС пересматривать собственное решение. В 2022 году ведомство нашло признаки ограничения конкуренции при заключении в 2021 году контракта на строительство моста в челябинском селе Богдановское за 66,5 миллиона рублей. Тендер достался компании Чачина «Сити Билдинг». Другим участником аукциона был «Техностройкомплект». На основании этого решения ФАС в отношении Чачина в 2023 году — прямо перед выборами в гордуму — возбудили уголовное дело о картельном сговоре. Его должны были закрыть весной 2024-го в связи с одобренными президентом РФ Владимиром Путиным поправками в УК РФ. Но следователи тут же добавили в дело новые эпизоды. СК считает, что Чачин и формальный владелец ТСК Сергей Заварухин (фактически подчиненный Чачина) договаривались не только по мосту Богдановском, но и по ремонту насосной станции в Тульской области (контракт получил ТСК, сумма — 18,4 млн), диагностированию целостности пожарных резервуаров в свердловском тубдиспансере («Сити Билдинг», 319,9 тыс. рублей), газификации домов в свердловском селе Покровское («Сити Билдинг», 92,7 млн), строительству газопровода в деревне Починок под Новоуральском («Сити Билдинг», 42,4 млн) и строительно-монтажные работы котельной в челябинском Троицке (ТСК, 59,9 млн). В июле 2024-го УФАС начало повторно рассматривать претензии в адрес Чачина, что юридически означало отмену ранее принятого решения. Однако в ноябре ведомство отменило решение о пересмотре. 18 марта Арбитражный суд фактически аннулировал этот шаг, лишив следствие единственного доказательства против Чачина. Его защита убеждена, что теперь дело должны закрыть.