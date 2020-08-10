Свердловским пенсионерам не заплатят за самоизоляцию. СКАН

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Голосование по поправкам в Конституцию РФ. Екатеринбург, старики, ящик для голосования, урна для голосования, пенсионеры, общероссийское голосование, covid19, голосование по поправкам в конституцию
Несмотря на коронавирус, пенсионеры пришли голосовать за поправки в Конституции. А выплаты за самоизоляцию не получили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Свердловские пенсионеры не получат выплаты за вынужденную самоизоляцию в период пандемии. Как сообщил URA.RU глава регионального отделения партии «Родина» Валерий Хвостов, это следует из ответа минфина на его обращение к губернатору Евгению Куйвашеву и спикеру заксобрания Людмиле Бабушкиной.

В документе, подписанном и. о. министра финансов Свердловской области Светланой Климук, говорится, что областной бюджет достиг предельного дефицита. Собственные доходы казны за 7 месяцев 2020 года снизились на 13 млрд рублей, или 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По этой причине, а также из-за необходимости оказать помощь экономике, сейчас «предоставить единовременную выплату пенсионерам не представляется возможным», гласит ответ минфина.

По данным министерства, в Свердловской области проживает 1 084 761 пенсионер (мужчины в возрасте 61 год и старше, женщины в возрасте 56 лет и старше). Сумма расходов бюджета на единовременную выплату составила бы 4,4 млрд рублей.

Между тем, отметил Валерий Хвостов, в Москве. Московской области, Тюменской области третий месяц пожилым людям выплачивают по 5 тысяч рублей сверх пенсии. «Аналогичные выплаты происходят в Санкт-Петербурге, Якутии, Крыму, ХМАО. Пенсионеры, дольше всех вынужденные пребывать в режиме самоизоляции, оказались самыми ущемленными», — констатировал представитель «Родины».

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Экономика Здоровье Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...