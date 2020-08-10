Несмотря на коронавирус, пенсионеры пришли голосовать за поправки в Конституции. А выплаты за самоизоляцию не получили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Свердловские пенсионеры не получат выплаты за вынужденную самоизоляцию в период пандемии. Как сообщил URA.RU глава регионального отделения партии «Родина» Валерий Хвостов, это следует из ответа минфина на его обращение к губернатору Евгению Куйвашеву и спикеру заксобрания Людмиле Бабушкиной.

В документе, подписанном и. о. министра финансов Свердловской области Светланой Климук, говорится, что областной бюджет достиг предельного дефицита. Собственные доходы казны за 7 месяцев 2020 года снизились на 13 млрд рублей, или 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По этой причине, а также из-за необходимости оказать помощь экономике, сейчас «предоставить единовременную выплату пенсионерам не представляется возможным», гласит ответ минфина.

По данным министерства, в Свердловской области проживает 1 084 761 пенсионер (мужчины в возрасте 61 год и старше, женщины в возрасте 56 лет и старше). Сумма расходов бюджета на единовременную выплату составила бы 4,4 млрд рублей.

Между тем, отметил Валерий Хвостов, в Москве. Московской области, Тюменской области третий месяц пожилым людям выплачивают по 5 тысяч рублей сверх пенсии. «Аналогичные выплаты происходят в Санкт-Петербурге, Якутии, Крыму, ХМАО. Пенсионеры, дольше всех вынужденные пребывать в режиме самоизоляции, оказались самыми ущемленными», — констатировал представитель «Родины».