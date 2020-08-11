Путина попросили о дополнительных субсидиях для малого бизнеса

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Сотни тысяч компаний приостановили деятельность летом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Президента России Владимира Путина попросили продлить программу выплаты субсидий на сохранение занятости для малых и средних предприятий (МСП). С таким предложением выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Во многих регионах режим ограничения деятельности отдельных предприятий был продлен на июнь и июль 2020 года», — говорится в письме президенту. Как сообщили в пресс-службе Титова, в июне была приостановлена деятельность порядка 350 тысяч МСП, в июле около 188 тысяч в отраслях, признанных пострадавшими в пандемию. Титов считает, что предоставление прямых субсидий помогло бы восстановлению МСП.

В России более 20 регионов запустили собственные меры поддержки малых и средних предпринимателей. Наиболее популярные меры — снижение ставок по налогам на имущество, транспорт и земельный участок, а также послабления по арендной плате и льготные кредиты под 0,1—4,5%.

С 1 июня пострадавшие от пандемии коронавируса компании и предприниматели могут оформить кредит по льготной ставке на возобновление деятельности, пишет RT. Полученные деньги бизнес должен направлять на выплату зарплат персоналу.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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