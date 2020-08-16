Влюбленным в европейцев россиянам разрешат въезд в Евросоюз

Еврокомиссия призвала все страны отменить запрет на въезд для лиц, состоящих в отношениях с гражданами Евросоюза. Снятие ограничений должно коснуться граждан тех государств, которые пока не попали в «зеленый список».
«Рекомендации Евросовета об ограничении на въезд от 30 июня постоянно обновляются. Представители Еврокомиссии неоднократно выступали за их снятие для партнеров наших граждан из третьих стран. Сейчас мы работаем над деталями и собираем мнения всех стран — членов Евросоюза», — заявили «Известиям» в пресс-службе ЕК.
Отмечается, что Германия уже выразила готовность пустить влюбленных в граждан ФРГ россиян. По словам главы МИД Хорста Зеехофера, с 10 августа россияне смогут посетить страну, но для этого необходимо собрать документы. Им придется предоставить приглашение от партнера, живущего в Германии, двойное заявление о действительности отношений (форму можно скачать на сайте ведомства), а также доказательства предыдущих встреч в Германии или за рубежом (билеты на самолет в одном направлении, подтверждение брони в одном отеле). Сейчас предложение ЕК рассматривают Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Норвегия и Швейцария.
Россия закрыла международное авиасообщение с 27 марта на фоне роста числа заражений коронавирусом. Частичное возобновление полетов началось 1 августа — тогда открылись границы с Великобританией, Турцией и Танзанией. С 7 августа свои границы для российских граждан вновь открыла Черногория. В правительстве России рассматривают возможность возобновления авиасообщения с большинством стран СНГ с 1 сентября.
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