С 22 августа пермским медикам перестанут начислять «ковидные» выплаты
Претенденты на пост главы края проведут дебаты — сотрудница таможни задекларировала 71 земельный участок — медикам отменят выплаты — изменен проект застройки Товарного двора. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 19 августа — в обзоре URA.RU:
Кандидаты на пост главы края проведут теледебаты
- Все кандидаты в губернаторы Пермского края 25 августа примут участие в дебатах на канале «Россия 24». Многие претенденты на кресло главы региона удивлены тем, что врио губернатора Дмитрий Махонин тоже планирует участвовать в них.
Сотрудница таможни задекларировала 71 земельный участок
- Инспектор пермской таможни Лариса Жернакова показала в декларации за 2019 год, что у нее имеется 71 земельный участок. Кроме того она заработала более 1,4 млн рублей.
Пермским медикам отменяют «коронавирусные» доплаты
- С 22 августа медработникам Пермского края перестанут выплачивать региональные деньги, за лечение больных с коронавирусом. Власти аргументируют это решение тем, что ситуация с распространением инфекции стабилизировалась.
Изменен проект застройки Товарного двора в Перми
- Комитет по градостроительству, планированию и регламенту Пермской городской думы поддержал изменения территории Товарного двора. Теперь здесь планируется построить здания высотой в 150 и 75 метров, а также автовокзал и жилой микрорайон. Обновленный проект рассмотрят на пленарном заседании гордумы 25 августа.
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