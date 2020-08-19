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Самое актуальное в Пермском крае на 20 августа. Кандидаты на кресло губернатора проведут дебаты, медикам отменяют коронавирусные выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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С 22 августа пермским медикам перестанут начислять «ковидные» выплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Претенденты на пост главы края проведут дебаты — сотрудница таможни задекларировала 71 земельный участок — медикам отменят выплаты — изменен проект застройки Товарного двора. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 19 августа — в обзоре URA.RU:

Кандидаты на пост главы края проведут теледебаты

Сотрудница таможни задекларировала 71 земельный участок

Пермским медикам отменяют «коронавирусные» доплаты

  • С 22 августа медработникам Пермского края перестанут выплачивать региональные деньги, за лечение больных с коронавирусом. Власти аргументируют это решение тем, что ситуация с распространением инфекции стабилизировалась.

Изменен проект застройки Товарного двора в Перми

  • Комитет по градостроительству, планированию и регламенту Пермской городской думы поддержал изменения территории Товарного двора. Теперь здесь планируется построить здания высотой в 150 и 75 метров, а также автовокзал и жилой микрорайон. Обновленный проект рассмотрят на пленарном заседании гордумы 25 августа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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