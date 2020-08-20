Аналитики холдинга «Ротмир» рассказали, что на питание тратится 33% семейного бюджета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Доллар и евро вновь начали расти. По данным Банка России, на утро 21 августа курс доллара составил 73,91 рубля (+0,83%), а евро вырос до 87,58 рубля (+0,95%). Стоимость барреля нефти Brent снижается на 2,25%, до 44,35 доллара за баррель.

Ситуация в России

Российские туристы, которые будут путешествовать внутри страны с сентября по декабрь, с сегодняшнего дня смогут вернуть от 5 до 15 тысяч рублей. На эти цели из бюджета выделено порядка 3,5 миллиарда рублей.

Депутат Госдумы от Челябинской области Андрей Барышев предложил отменить транспортный налог. Парламент может приступить к рассмотрению соответствующих документов со второй половины сентября, заявил URA.RU Барышев. В то же время в Минфине РФ рассказали, что отменять транспортный налог нецелесообразно .

Российские студенты с 1 сентября будут получать повышенные стипендии. Юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская рассказала, что стипендия в Магаданской области вырастет в 11 раз (до 20 588 рублей). Выплаты студентам вырастут и в других регионах.

В Росстате заявили, что ВВП России снизился на 3,6 процентов за первую половину 2020 года. По прогнозом Минэкономразвития, падение продолжится, и к концу года упадет на 4,8%.

Генеральный директор компании «ДОМ.РФ» Виталий Мутко заявил, что около 40% россиян не смогут взять ипотеку. По его мнению, гражданам не поможет даже нулевая процентная ставка. Он добавил, что необходимо развивать индивидуальное жилищное строительство.

Авиабилеты по российским направлениям подешевели на 40%. Цены на перелеты в Краснодар снизились до 3600 рублей, в Сочи — до 3000, в Новосибирск — до 7300. Авиакомпании снижают стоимость билетов, чтобы привлечь покупателей.

Аналитики холдинга «Ротмир» рассказали, что расходы россиян на продукты в июле выросли. На питание тратится 33% семейного бюджета. Это на 6,5% больше, чем в июне.

Ситуация в мире

США не смогут восстановить санкции против Ирана, потому что вышли из ядерной сделки. МИД Франции, Великобритании и Германии заявили, что не поддерживают инициативу США по восстановлению санкций.

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с белорусским коллегой Романом Головченко. Они обсудили экономическое сотрудничество стран. Особое внимание они уделили автомобилестроению и сельскому хозяйству.

В США количество заявок на пособие по безработице выросло до 1,1 млн за неделю. Аналитики ожидали снижения числа заявок до 925 тысяч.

Прогнозы и мнения экспертов

У банков Свердловской области оказался самый низкий рейтинг по показателям запаса капитала и ликвидности. Лидерами финансовой устойчивости стали Республика Татарстан, Оренбургская и Челябинская области.

При этом число региональных банков в России за последние семь лет снизилось в два раза . По словам экспертов, доля региональных банков кредитовании розницы и корпораций ниже 5%.

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