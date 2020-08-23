Дистанта в школах Екатеринбурга в новом учебном году не будет. Учебные заведение начнут работу в очном режиме. Об этом URA.RU сообщили в городском Департаменте образования. Однако общих линеек 1 сентября не будет, так как массовые мероприятия запрещены — возможны только праздничные мероприятия отдельно для каждого класса.
Всех учеников на входе в учреждения ждут проверки. «При входе в здание школы будет проводиться обязательное измерение температуры и обработка кожи дезсредствами, — рассказали агентству в Департаменте. — В случае, если у ребенка будут наблюдаться признаки заболевания, он будет изолирован от коллектива, о чем в обязательном порядке уведомят родителей. Также сотрудники школы вызовут Скорую помощь и сообщат в Роспотребнадзор».
Учебный процесс также будет организован с максимальными предосторожностям, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. «За каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети будут обучаться по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования: физическая культура, ИЗО, технология, физика, химия», — рассказали в Департаменте.
Влажная уборка всех помещений школы с применений дезсредств должна проводиться ежедневно, а генеральная уборка — еженедельно. Коридоры и реакции должны провериться, пока в них нет учеников, в школах должны быть дозаторы с антисептиками и приборы для обеззараживания воздуха. Персонал пищеблоков обязан носить маски и менять их не реже одного раза в три часа.
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