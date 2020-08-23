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Власти Екатеринбурга рассказали, будет ли дистант с 1 сентября. Детей ждут тотальные проверки

© Служба новостей «URA.RU»
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1 сентября 7 школа Курган, первоклашки, 1 сентября
Столицу Урала ждет самое необычное начало учебного года за всю историю Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Дистанта в школах Екатеринбурга в новом учебном году не будет. Учебные заведение начнут работу в очном режиме. Об этом URA.RU сообщили в городском Департаменте образования. Однако общих линеек 1 сентября не будет, так как массовые мероприятия запрещены — возможны только праздничные мероприятия отдельно для каждого класса.

Всех учеников на входе в учреждения ждут проверки. «При входе в здание школы будет проводиться обязательное измерение температуры и обработка кожи дезсредствами, — рассказали агентству в Департаменте. — В случае, если у ребенка будут наблюдаться признаки заболевания, он будет изолирован от коллектива, о чем в обязательном порядке уведомят родителей. Также сотрудники школы вызовут Скорую помощь и сообщат в Роспотребнадзор».

Учебный процесс также будет организован с максимальными предосторожностям, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. «За каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети будут обучаться по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования: физическая культура, ИЗО, технология, физика, химия», — рассказали в Департаменте.

Влажная уборка всех помещений школы с применений дезсредств должна проводиться ежедневно, а генеральная уборка — еженедельно. Коридоры и реакции должны провериться, пока в них нет учеников, в школах должны быть дозаторы с антисептиками и приборы для обеззараживания воздуха. Персонал пищеблоков обязан носить маски и менять их не реже одного раза в три часа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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