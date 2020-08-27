Губернатор Куйвашев открыл детсады и предупредил школы о дистанте

Евгений Куйвашев снял новые ограничения Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об полном открытии детсадов с 9 сентября. Об этом он сообщил на своей страннице в Instagram. Указ главы региона также предполагает в образовательных организациях возврат к дистанционному образованию, если такая необходимость возникнет.

«Подписал указ, о котором рассказывал вам накануне. С 9 сентября смогут работать культурные учреждения с заполняемостью залов до 50%. Это касается кинотеатров, театров, филармоний, а также концертных площадок. Также полностью возобновляется работа муниципальных детских садов», — написал губернатор в Instagram. Он добавил, что для частных детских учреждений, продолжит действовать ограничение по заполняемости групп до 50%.

В региональном штабе по борьбе с коронавирусом предупредили, что детсадам может понадобиться время на подготовку помещений и сотрудников. «Поэтому все решения о старте приема дошкольников в конкретные детские сады могут быть индивидуальными», — отметили здесь.

Вместе с тем в указе, подписанном губернатором говорится, что школам, вузам и другим образовательным учреждениям нужно подготовиться к тому, чтобы организовать обучение в случае необходимости по дистанционным технологиям. В каком случае могут ввести такие ограничения, в указе не конкретизируется.