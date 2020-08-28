Губернатор Курганской области Вадим Шумков провел субботнее совещание с членами регионального правительства в одном из кафе областного центра. Фотографией с совещания он поделился на своей странице в Instagram.
«С коллегами. Выездной президиум в кафе», — подписал Шумков фотографию, добавив скобку в виде смайлика. «Подводим итоги недели в неформальной обстановке. Тем более, что выдалась она весьма активной», — добавил он. На фотографии за столиками в кафе можно увидеть замгубернатора Анатолия Воробьева, мэра Кургана Андрея Потапова, директора департамента строительства Ирину Саблукову, директора департамента экономики Владимира Ковалева.
В частности, в кафе обсуждали вопрос, почему посередине строящейся велодорожки вдоль шоссе Тюнина в Кургане появился столб освещения. «У Андрея Юрьевича [Потапова] теория, что в Кургане даже велодорожка должна быть с препятствиями», — написал Шумков, опять добавив смайлики.
Шумков уже не в первый раз шутит над Потаповым на своей странице в соцсетях. В мае курганские политики обратили внимание, что губернатор называет мэра то стеснительным, то мнительным. В конце он обычно ставит скобки-смайлики, как бы подчеркивая шутливость этих утверждений.