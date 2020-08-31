Свердловские полицейские разгромили наркосеть

Наркосбытчики заработали за год 10 млн рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Свердловской области полицейские ликвидировали интернет-магазин по торговле наркотиками «Vdrova.biz». Сыщики обнаружили 36 тайников с уже готовым товаром, а также склад в гараже, где хранились не расфасованные наркотики еще на 150 тайников.

«В организации ОПГ подозревается гражданин В., а в соучастии — два его сообщника -К. и Ч., все ранее судимые», — сообщил URA.RU Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области. Возбуждены уголовные дела по статьям «приготовление к преступлению», «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «легализация денежных средств».

По данным Горелых, наркодилеры действовали в Екатеринбурге, Реже, Каменске-Уральском и в п. Гусева Белоярского района. С января 2019 по январь 2020 года дилеры заработали 12,0109247 биткойнов, что эквивалентно примерно 140 281 доллару США или примерно 10,5 миллионам рублей. В целях конспирации участники группы общались между собой только через интернет, избегая встреч, лично были знакомы только «оператор» и «склад-закладчик».