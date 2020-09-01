Умер известный уральский писатель Владислав Крапивин
Популярный музыкальный фестиваль разрешили провести в Екатеринбурге — монахини написали письмо в поддержку отца Сергия — суд отменил приобретение автомобиля — умер известный писатель. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 2 сентября — в обзоре URA.RU:
В Екатеринбурге разрешили популярный фестиваль
- Губернатор области Евгений Куйвашев анонсировал дату проведения фестиваля «Уральская ночь музыки» (Ural Music Night). Оно состоится 18 сентября в стандартном формате.
Начата продажа билетов на массовые мероприятия
- В Екатеринбурге начали продажи билетов в кино и на концерты, не дожидаясь официального объявления о снятии ограничений, связанных с коронавирусом. Ранее губернатор Куйвашев объявил, что кинотеатры откроются с 9 сентября.
Монахини выступили за отца Сергия
- Монахини Среднеуральского монастыря требуют прекратить преследование бывшего схимонаха Сергия. Он написали открытое письмо в Екатеринбургскую митрополию.
Суд не признал законной покупку дорогого автомобиля
- Арбитражный суд области по иску прокуратуры признал недействительной покупку дорогостоящего автомобиля для нужд сельской администрации в Камышловском районе.
Умер известный уральский писатель
- Писатель Владислав Крапивин скончался утром 1 сентября в Екатеринбурге. По мнению медиков, причиной стало обострение всех хронических болезней на фоне коронавируса.
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