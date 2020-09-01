01 сентября 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 2 сентября. Как пройдет Ural Music Night, за отца Сергия выступили монахини, умер Крапивин

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Юбилей писателя Владислава Крапивина. Екатеринбург , крапивин владислав, портрет
Умер известный уральский писатель Владислав Крапивин Фото: Анна Майорова © URA.RU

Популярный музыкальный фестиваль разрешили провести в Екатеринбурге — монахини написали письмо в поддержку отца Сергия — суд отменил приобретение автомобиля — умер известный писатель. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 2 сентября — в обзоре URA.RU:

В Екатеринбурге разрешили популярный фестиваль

Начата продажа билетов на массовые мероприятия

  • В Екатеринбурге начали продажи билетов в кино и на концерты, не дожидаясь официального объявления о снятии ограничений, связанных с коронавирусом. Ранее губернатор Куйвашев объявил, что кинотеатры откроются с 9 сентября.

Монахини выступили за отца Сергия

Суд не признал законной покупку дорогого автомобиля

Умер известный уральский писатель

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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