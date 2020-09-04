В России рекордно выросли цены на популярный продукт

Цена на овсянку еще долго не упадет Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Плохая погода в Сибири привела к рекордно высоким ценам на овсянку. Цена на продукты, производимые из крупы, также бьет рекорды, заявили в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

«В сезоне 2020-21 производители овсяной крупы и хлопьев будут вынуждены конкурировать за качественный овес. Таким образом, цены в данном сегменте крупяного рынка будут, по всей видимости, сохраняться на высоком уровне», — сказано на сайте ИКАРа.

Также возросла стоимость геркулеса и хлопьев для завтрака. Их цена рекордно выросла вслед за овсом. Стоимость этих продуктов при оптовых продажах выросла на треть. Розничные цены подскочили на 10%, пишет РБК. Объясняется, что помимо плохой погоды в росте цен на овес и продукты из него виновато сокращение площади посевов.

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