Доктор Мясников включился в спор жены Навального и Рошаля

Слова жены Алексея Навального назвали недопустимыми Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Телеведущий и врач Александр Мясников призвал жену блогера Алексея Навального не обращаться к врачу Леониду Рошалю в оскорбительном тоне. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Леонид Михайлович просто пожмет плечами и терпеливо улыбнется (как он умеет), а вот его пациенты, спасенные им в том числе в жутких катастрофах и их родители, и мы — коллеги Великого доктора — считаем себя оскорбленными», — сказал врач. Мясников также назвал слова жены Навального про Рошаля «истеричным выкриком». Он подчеркнул, что доктора признавали врачом даже боевики, которые позволили ему вывести детей из захваченного театра на Дубровке.

Ранее Рошаль предложил Германии создать общую экспертную группу для оценки причин состояния Алексея Навального. Жена Алексея Навального Юлия заявила, что российские медики больше не будут иметь отношения к лечению ее мужа, передает телеканал 360. По мнению врача скорой помощи с 39-летним стажем Михаила Коневского, Рошаль предложил профессиональную помощь немецким коллегам, поскольку обладает большим опытом в медицинской сфере.

Блогеру стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали в омскую больницу, позднее он впал в кому. Сейчас Навальный находится в немецкой клинике «Шарите».

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