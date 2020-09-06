Супруга блогера Алексея Навального Юлия не имеет права вмешиваться в работу врачей, таких как Леонид Рошаль. По мнению врача скорой помощи с 39-летним стажем Михаила Коневского, Рошаль предложил профессиональную помощь немецким коллегам, поскольку обладает большим опытом в медицинской сфере.
Ранее врач Рошаль предложил Врачебной палате Германии создать общую экспертную группу для оценки причин состояния Навального, напоминает
«Будь жена Навального медиком — даже такое ее эмоциональное заявление можно было бы принять всерьез, ну, отчасти. А так — это, извините, не ее дело, вмешиваться в работу медицинских специалистов. Рошаль ничего плохого не рекомендует», — сказал Коневский в интервью «Комсомольской правде».
По словам врача скоро помощи, Рошаль не настаивал на создании общей экспертной группы для оценки состояния Навального. «Он лишь рекомендует коллегам поделиться информацией и попробовать поработать совместно. Врачебный стаж Рошаля такой, что нам и не снилось. Ну, а госпожа Навальная, кажется, вообще не врач», — отметил Коневский. Он также предложил «расширить» идею Рошаля, и привлечь к экспертной группе специалистов из Италии, Франции, Великобритании и других стран.
Коневский напомнил, что благодаря усилиям именно российских медиков удалось стабилизировать состояние блогера. Он подчеркнул, что омские врачи приложили все свои знания, чтобы Навального смогли доставить для дальнейшего лечения в Германию.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, после чего блогера госпитализировали. Он впал в кому, и врачи немецкой клиники «Шарите» увезли его в Берлин. Вокруг дела Навального развернулись политические споры. В Евросоюзе уже пригрозили России санкциями из-за инцидента с блогером, передает «Национальная служба новостей».
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