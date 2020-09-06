Почему идея Рошаля поможет Навальному выздороветь. Мнение врача с 39-летним стажем

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Митинг за отмену пакета Яровой. Москва, навальный алексей, навальная юлия, пакет яровой
Юлия Навальная не хочет, чтобы российские врачи помогли ее мужу Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

Супруга блогера Алексея Навального Юлия не имеет права вмешиваться в работу врачей, таких как Леонид Рошаль. По мнению врача скорой помощи с 39-летним стажем Михаила Коневского, Рошаль предложил профессиональную помощь немецким коллегам, поскольку обладает большим опытом в медицинской сфере.

Ранее врач Рошаль предложил Врачебной палате Германии создать общую экспертную группу для оценки причин состояния Навального, напоминает LIFE. Юлия Навальная раскритиковала эту идею, заявив, что российские медики больше не будут иметь отношения к лечению ее мужа, передает радио Sputnik.

«Будь жена Навального медиком — даже такое ее эмоциональное заявление можно было бы принять всерьез, ну, отчасти. А так — это, извините, не ее дело, вмешиваться в работу медицинских специалистов. Рошаль ничего плохого не рекомендует», — сказал Коневский в интервью «Комсомольской правде».

По словам врача скоро помощи, Рошаль не настаивал на создании общей экспертной группы для оценки состояния Навального. «Он лишь рекомендует коллегам поделиться информацией и попробовать поработать совместно. Врачебный стаж Рошаля такой, что нам и не снилось. Ну, а госпожа Навальная, кажется, вообще не врач», — отметил Коневский. Он также предложил «расширить» идею Рошаля, и привлечь к экспертной группе специалистов из Италии, Франции, Великобритании и других стран.

Коневский напомнил, что благодаря усилиям именно российских медиков удалось стабилизировать состояние блогера. Он подчеркнул, что омские врачи приложили все свои знания, чтобы Навального смогли доставить для дальнейшего лечения в Германию.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, после чего блогера госпитализировали. Он впал в кому, и врачи немецкой клиники «Шарите» увезли его в Берлин. Вокруг дела Навального развернулись политические споры. В Евросоюзе уже пригрозили России санкциями из-за инцидента с блогером, передает «Национальная служба новостей».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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