08 сентября 2020
07 сентября 2020

В ХМАО изменилась география распространения коронавируса

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Аэропорт
В статистику заражения попадают все больше территорий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки коронавирус нашли у 77 человек в 14 муниципалитетах ХМАО. Накануне инфицированными были жители лишь десяти территорий. Новую статистику опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 47 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 человек зафиксирована пневмония, еще у 15 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 73 случаях. По 4 случаям контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Больше всего заболевших в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Вся картина инфицирования ХМАО на сегодняшний день выглядит так:

  • Сургут — 20;
  • Ханты-Мансийск — 18;
  • Нижневартовск — 10;
  • Нефтеюганский район — 7;
  • Октябрьский район — 4;
  • Нягань — 4;
  • Советский район — 4;
  • Когалым — 3;
  • Сургутский район — 2;
  • Радужный — 1;
  • Лангепас — 1;
  • Мегион — 1;
  • Березовский район — 1;
  • Нижневартовский район — 1

Всего: 77 человек

По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 34 пациентов тяжелое, 26 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 176 человек.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО с 1 сентября действует третий этап снятия карантина: открыты рестораны и кинотеатры. При этом режим самоизоляции по-прежнему актуален для людей старше 65 лет, беременных и страдающих хроническими заболеваниями.

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