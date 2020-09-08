В ХМАО изменилась география распространения коронавируса

За минувшие сутки коронавирус нашли у 77 человек в 14 муниципалитетах ХМАО. Накануне инфицированными были жители лишь десяти территорий. Новую статистику опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления заболевания у 47 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 человек зафиксирована пневмония, еще у 15 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 73 случаях. По 4 случаям контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
Больше всего заболевших в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Вся картина инфицирования ХМАО на сегодняшний день выглядит так:
- Сургут — 20;
- Ханты-Мансийск — 18;
- Нижневартовск — 10;
- Нефтеюганский район — 7;
- Октябрьский район — 4;
- Нягань — 4;
- Советский район — 4;
- Когалым — 3;
- Сургутский район — 2;
- Радужный — 1;
- Лангепас — 1;
- Мегион — 1;
- Березовский район — 1;
- Нижневартовский район — 1
Всего: 77 человек
По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 34 пациентов тяжелое, 26 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 176 человек.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО с 1 сентября действует третий этап снятия карантина: открыты рестораны и кинотеатры. При этом режим самоизоляции по-прежнему актуален для людей старше 65 лет, беременных и страдающих хроническими заболеваниями.
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