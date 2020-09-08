В ХМАО изменилась география распространения коронавируса

В статистику заражения попадают все больше территорий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки коронавирус нашли у 77 человек в 14 муниципалитетах ХМАО. Накануне инфицированными были жители лишь десяти территорий. Новую статистику опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 47 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 человек зафиксирована пневмония, еще у 15 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 73 случаях. По 4 случаям контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Больше всего заболевших в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Вся картина инфицирования ХМАО на сегодняшний день выглядит так:

Сургут — 20;

Ханты-Мансийск — 18;

Нижневартовск — 10;

Нефтеюганский район — 7;

Октябрьский район — 4;

Нягань — 4;

Советский район — 4;

Когалым — 3;

Сургутский район — 2;

Радужный — 1;

Лангепас — 1;

Мегион — 1;

Березовский район — 1;

Нижневартовский район — 1

Всего: 77 человек

По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 34 пациентов тяжелое, 26 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 176 человек.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО с 1 сентября действует третий этап снятия карантина: открыты рестораны и кинотеатры. При этом режим самоизоляции по-прежнему актуален для людей старше 65 лет, беременных и страдающих хроническими заболеваниями.