10 сентября 2020

Свердловские власти превратили Универсиаду в дорогой PR-проект. Его перехватит оппозиция

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эстафета огня
Сергей Чепиков впервые отметился в теме Универсиады еще полтора года назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ближайшие 12 месяцев Универсиада-2023 станет главной темой политического пиара для провластных кандидатов в депутаты от власти. Такую точку зрения высказал в беседе с URA.RU секретарь Свердловского обкома КПРФ Роман Ступников.

«Поводов для радости у наших конкурентов из ЕР в последнее время все меньше. Больше похвастаться нечем, долги растут. А тут интересная тема, которую можно эксплуатировать до самых выборов. К сожалению, наши власти живут тактическими решениями: им важно, что будет сейчас, как избраться. А что будет потом — будут решать потом», — заявил Роман Ступников.

В свою очередь, собеседники URA.RU в структурах областной власти делали предположения, что оппозиция буде строить пиар на критике Универсиады. Ранее коммунисты предлагали сократить расходы, а то и вовсе отменить Универсиаду. Для подготовки к ней потребуется 64,7 млрд рублей, причем региону придется залезть в долги, чтобы найти средства: федеральное финансирование откроется, в лучшем случае, в 2022 году.

Между тем, представители партии власти уже начали эксплуатировать тему в предвыборных целях. Например, 11 сентября депутат Госдумы РФ по Березовскому избирательному округу Сергей Чепиков посетил екатеринбургский стадион «Калининец», который входит в перечень объектов летней Универсиады. Отвечая на вопрос URA.RU, не целесообразнее ли отменить Универсиаду в связи с коронавирусным кризисом, Сергей Чепиков сказал: «Это вложения в развитие спортивной инфраструктуры. Будет ли Универсиада или нет, инфраструктура останется, на ней будут заниматься наши дети».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...