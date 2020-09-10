Сергей Чепиков впервые отметился в теме Универсиады еще полтора года назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ближайшие 12 месяцев Универсиада-2023 станет главной темой политического пиара для провластных кандидатов в депутаты от власти. Такую точку зрения высказал в беседе с URA.RU секретарь Свердловского обкома КПРФ Роман Ступников.

«Поводов для радости у наших конкурентов из ЕР в последнее время все меньше. Больше похвастаться нечем, долги растут. А тут интересная тема, которую можно эксплуатировать до самых выборов. К сожалению, наши власти живут тактическими решениями: им важно, что будет сейчас, как избраться. А что будет потом — будут решать потом», — заявил Роман Ступников.

В свою очередь, собеседники URA.RU в структурах областной власти делали предположения, что оппозиция буде строить пиар на критике Универсиады. Ранее коммунисты предлагали сократить расходы, а то и вовсе отменить Универсиаду. Для подготовки к ней потребуется 64,7 млрд рублей, причем региону придется залезть в долги, чтобы найти средства: федеральное финансирование откроется, в лучшем случае, в 2022 году.

Между тем, представители партии власти уже начали эксплуатировать тему в предвыборных целях. Например, 11 сентября депутат Госдумы РФ по Березовскому избирательному округу Сергей Чепиков посетил екатеринбургский стадион «Калининец», который входит в перечень объектов летней Универсиады. Отвечая на вопрос URA.RU, не целесообразнее ли отменить Универсиаду в связи с коронавирусным кризисом, Сергей Чепиков сказал: «Это вложения в развитие спортивной инфраструктуры. Будет ли Универсиада или нет, инфраструктура останется, на ней будут заниматься наши дети».