13 сентября 2020

Раскрыта схема продажи разрешений МЧС в Екатеринбурге. ФОТО

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Открытие сквера памяти ветеранам ВОВ тружеников тыла и ветеранов Уголовно-исполнительной системы. Курган, мчс россии
Удостоверения продавал замначальника спецуправления МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники УФСБ по Свердловской области раскрыли схему по торговле сотрудником МЧС поддельными удостоверениями о прохождении пожарно-технического минимума. Об этом сообщил URA.RU информированный источник.

«Продавал поддельные документы заместитель начальника специальной пожарно-спасательной части № 1 ФГКУ „Специальное управление ФПС № 49 МЧС России“. Спецуправление находится в юрисдикции МЧС России, относится напрямую к Москве и не имеет подчинения ГУ МЧС по Свердловской области», — сообщил источник.

По словам инсайдера, это подразделение одно из многих, которое создано для охраны особо значимых объектов оборонного и промышленного комплекса страны. Документы о прохождении техминимума необходимы для осуществления пожароопасных работ, только после его прохождения работники вправе приступить к работам. Он включает в себя двенадцатичасовую программу.

«Этот товарищ напрягал подрядные организации на техминимум и штамповал их за деньги, без учета в специальном журнале. Это было ему несложно, так как удостоверения техминимума не имеют номеров учета, не являются документами строгой отчетности», — добавил источник.

В отношении заместителя начальника спецуправления было возбуждено уголовное дело и назначен судебный штраф. По данным инсайдера, это не последнее уголовное дело в ведомстве. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении начальника спецуправления по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Редакция URA.RU обратилась с запросом в Департамент информационной политики МЧС РФ. На момент публикации ответ получен не был.

Часть № 1 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 49 МЧС России»
Фото: URA.RU
Поддельное удостоверение, купленное у руководтсва спецуправления
Фото: URA.RU

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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