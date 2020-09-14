В ЛДПР оценили влияние «Умного голосования» на выборы в регионах

Кандидат от ЛДПР Александр Полевченко прошел в гордуму Томска благодаря стратегии партии, система «умного голосования» не имела никакого значения. В этом уверен член комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству, первый зампред фракции ЛДПР Алексей Диденко.
«В кампании нашего кандидата Александра Полевечко, который прошел в городскую думу Томска, не имело значения то, что он был поддержан «умным голосованием», — цитирует Диденко деловое издание «Взгляд».
Он подчеркнул, что Полевченко — активист с большим стажем, который прошел все ступени партийной иерархии. К выборной кампании он подошел технологично и действовал в рамках тактики партии ЛДПР. «Вообще наши активисты и функционеры очень хорошо разбираются в избирательных технологиях. ЛДПР — опытная партия, ведь в декабре прошлого года нам исполнилось 30 лет», — добавил Диденко. Депутат напомнил, что сторонники Навального представляют систему «Умное голосование» как волшебную палочку. Однако депутат подчеркивает, что это не так. По его мнению, выборы — это многофакторный процесс.
13 сентября в России прошел Единый день голосования-2020. В нескольких российских регионах состоялись губернаторские и парламентские выборы. По факту впервые в истории голосование проходило в течение трех дней — с 11-го сентября. В результате «Единая Россия» не смогла обеспечить себе большинство мест в законодательных собраниях столиц трех регионов: Томске, Новосибирске и Тамбове. В Томске ЕР формально победила на выборах, набрав почти 24,5% голосов, но потеряла большинство.
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