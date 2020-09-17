Совет Федерации покидают четыре сенатора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совет Федерации. Москва, крым, совет федерации
В Совфеде ожидают прихода около 20 новых сенаторов Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Совет Федерации покинут четыре сенатора. Об этом сообщил председатель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.

«Четыре сенатора написали заявление о досрочном сложении полномочий», — заявил он РИА «Новости». Тимченко добавил, что среди них сенатор от НАО Ольга Старостина, сенатор от Севастополя Валерий Куликов, от Татарстана — Олег Морозов, а также неназванный представитель от заксобрания Новосибирской области.

В разговоре с URA.RU Тимченко добавил, что свои посты сохранят сенатор от Калужской области Анатолий Артамонов и сенатор от ХМАО Эдуард Исаков. Вместо Старостиной сенатором от НАО станет Денис Гусев, сенатором от Ленинградской области будет Сергей Перминов.

В целом в Совет Федерации придут около 20 новых сенаторов, отметил Тимченко. По его словам, срок их прихода зависит от графика издания указов губернаторов о назначении сенаторов и заседаний региональных законодательных собраний, где сенаторы избираются из списка местных депутатов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...