Совет Федерации покидают четыре сенатора

Совет Федерации покинут четыре сенатора. Об этом сообщил председатель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
«Четыре сенатора написали заявление о досрочном сложении полномочий», — заявил он РИА «Новости». Тимченко добавил, что среди них сенатор от НАО Ольга Старостина, сенатор от Севастополя Валерий Куликов, от Татарстана — Олег Морозов, а также неназванный представитель от заксобрания Новосибирской области.
В разговоре с URA.RU Тимченко добавил, что свои посты сохранят сенатор от Калужской области Анатолий Артамонов и сенатор от ХМАО Эдуард Исаков. Вместо Старостиной сенатором от НАО станет Денис Гусев, сенатором от Ленинградской области будет Сергей Перминов.
В целом в Совет Федерации придут около 20 новых сенаторов, отметил Тимченко. По его словам, срок их прихода зависит от графика издания указов губернаторов о назначении сенаторов и заседаний региональных законодательных собраний, где сенаторы избираются из списка местных депутатов.
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