22 сентября 2020

В России введут обязательную маркировку ювелирных изделий

© Служба новостей «URA.RU»
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Финал звездного конкура. Екатеринбург, чамовских, ювелирные украшения
Маркировка станет обязательной с 2021 года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

С 2021 года в России станет обязательной маркировка ювелирных украшений. Об этом сообщили в Министерстве финансов страны.

«С 1 декабря 2020 года система заработает в тестовом режиме, будет введена добровольная маркировка и открытие личных кабинетов в системе. С 1 января 2021 года начало маркировки в обязательном режиме», — цитирует министерство «Парламентская газета».

Отмечается, что с 1 июля 2021 года будет разрешен оборот исключительно маркированных ювелирных изделий. Замминистра финансов Алексей Моисеев подчеркнул, что маркировка нацелена на защиту покупателей от подделок и повышение доверия потребителей к ювелирной отрасли.

В России уже стала обязательной маркировка лекарств, обуви и сигарет. Правило действует с 1 июля. В Минпромторге ранее заявляли, что введение маркировок не повлияет на ценообразование.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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