В России введут обязательную маркировку ювелирных изделий

С 2021 года в России станет обязательной маркировка ювелирных украшений. Об этом сообщили в Министерстве финансов страны.
«С 1 декабря 2020 года система заработает в тестовом режиме, будет введена добровольная маркировка и открытие личных кабинетов в системе. С 1 января 2021 года начало маркировки в обязательном режиме», — цитирует министерство «Парламентская газета».
Отмечается, что с 1 июля 2021 года будет разрешен оборот исключительно маркированных ювелирных изделий. Замминистра финансов Алексей Моисеев подчеркнул, что маркировка нацелена на защиту покупателей от подделок и повышение доверия потребителей к ювелирной отрасли.
В России уже стала обязательной маркировка лекарств, обуви и сигарет. Правило действует с 1 июля. В Минпромторге ранее заявляли, что введение маркировок не повлияет на ценообразование.
Подписывайтесь на URA.RU в