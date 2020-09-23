Начальником службы тыла ГУ МВД по Свердловской области назначен полковник внутренней службы Владислав Доклов — бывший глава Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Свердловской области (далее — ФКУ «ЦХиСО»). Об этом URA.RU сообщил собственный источник в правоохранительных органах.
По его словам, предшественник Доклова Станислав Галиновский не сработался с замначальника ГУ МВД Петром Кривегиным. На должность начальника тыла претендовал также соратник экс-начальника управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции Олега Курача Владимир Тимофеев, но его кандидатура была отклонена.
Начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых подтвердил новое кадровое назначение. «Действительно, начальник главка Александр Мешков 6 сентября подписал соответствующий приказ и назначил Владислава Доклова начальником службы тыла. Отмечу, что это достойный во всех смыслах офицер, прошедший все ступени служебной карьеры. Он многократно выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ. До этого назначения возглавлял ФКУ „ЦХиСО“, где зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны», — рассказал Валерий Горелых.
По его словам, приоритетными задачами нового руководителя станут завершение строительства многоквартирного жилого дома для очередников на перекрестке улиц Металлургов и Крауля, пуск тепла во всем гарнизоне полиции и т. д. «Предшественник Доклова полковник Галиновский по выслуге лет ушел на заслуженный отдых», — подытожил Валерий Горелых.
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