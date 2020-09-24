Выписанный штраф за нарушение, зафиксированное камерой видеонаблюдения, можно не оплачивать. Остаться при деньгах возможно, если доказать, что процедура извещения о нем была нарушена.
Издание
«Важно требовать от административных инстанций и даже судей четкого соблюдения всех формальностей, которые по сути являются элементом реализации прав граждан на защиту», — отметил адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. Некоторые штрафы уже можно оспорить онлайн, пишет издание.
- Жалобу на штрафы от ГИБДД можно подать через портал «Госуслуги».
- Обжаловать штраф можно в течение 10 суток с того момента, получения копии постановления.
- Приказ Мирового суда также можно обжаловать в течение 10 дней.
- Судья отменит приказ при его незаконности или же вам придется доказать свою правоту в обычном порядке.
На российских дорогах началась масштабная перенастройка программного обеспечения камер. Это позволит избежать двойных штрафов, которые приходят и на машину, и на прицеп. По данным на 1 июля у приставов накопилось почти 14 млн судебных постановлений о взыскании долгов со злостных неплательщиков по штрафам ГИБДД.
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