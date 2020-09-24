24 сентября 2020

Штрафы с камер видеонаблюдения можно не платить. Топ-5 советов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Курган, видеонаблюдение, камеры гибдд
Штраф с камеры можно оспорить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Выписанный штраф за нарушение, зафиксированное камерой видеонаблюдения, можно не оплачивать. Остаться при деньгах возможно, если доказать, что процедура извещения о нем была нарушена.

Издание Life разобрало дело жителя Москвы, который припарковал машину в неположенном месте. Ему выписали штраф в три тысячи рублей. Мужчина не получил извещения, но при истечении срока оплаты с него потребовали уже шесть тысяч рублей. Ему пришлось обратиться в суд, чтобы опротестовать штраф. Несколько инстанций не приняли во внимание ненадлежащие извещение нарушителя. Только Верховный суд избавил мужчину от штрафа.

«Важно требовать от административных инстанций и даже судей четкого соблюдения всех формальностей, которые по сути являются элементом реализации прав граждан на защиту», — отметил адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. Некоторые штрафы уже можно оспорить онлайн, пишет издание.

  • Жалобу на штрафы от ГИБДД можно подать через портал «Госуслуги».
  • Обжаловать штраф можно в течение 10 суток с того момента, получения копии постановления.
  • Приказ Мирового суда также можно обжаловать в течение 10 дней.
  • Судья отменит приказ при его незаконности или же вам придется доказать свою правоту в обычном порядке.

На российских дорогах началась масштабная перенастройка программного обеспечения камер. Это позволит избежать двойных штрафов, которые приходят и на машину, и на прицеп. По данным на 1 июля у приставов накопилось почти 14 млн судебных постановлений о взыскании долгов со злостных неплательщиков по штрафам ГИБДД.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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