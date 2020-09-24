Екатеринбурженка подарила телефонным аферистам свыше 1 млн рублей

Женщина лишилась 1 млн 223 тысячи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

27-летняя жительница Екатеринбурга поверила телефонному мошеннику и перевела ему свыше миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-группа УМВД по Екатеринбургу.

«24 сентября в ОП № 3 обратилась 27-летняя женщина, которая сообщила, что днем ранее ей позвонил неизвестный и представился сотрудником главного офиса одного из кредитных учреждений. Звонивший сообщил, что с банковской карты потерпевшей происходят попытки списания денежных средств», — сообщили URA.RU в пресс-группе.

Дальше все происходило по известной мошеннической схеме. Девушке сообщили, что мошенники привязали номер своего телефона к ее личному кабинету, и от ее имени оформили потребительский кредит. При этом звонивший назвал полные данные женщины. Мужчина сообщил, что ей необходимо обратно привязать свой номер к личному кабинету, на что доверчивая девушка согласилась. Мало того, она также согласилась и на предложение оформить онлайн-кредит, обналичить необходимую сумму и перевести на указанные аферистом якобы «резервные» ячейки. В итоге женщина подарила «банку» мошенников 1 миллион 223 тысячи рублей.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 „Мошенничество, совершенное в особо крупном размере“. Управление МВД России по городу Екатеринбургу в очередной раз предупреждает граждан о том, что по телефону банки финансовые вопросы не решают, лишь очно. Звонки из банков с просьбой паролей— это всегда мошенники», — добавили в пресс-группе.