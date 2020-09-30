В соцсетях назвали причину «взрыва» в Париже. «Макрон от жены получает»

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Виды Парижа. Франция , эйфелева башня, париж
Днем 30 сентября парижан напугал звук, напоминающий мощный взрыв Фото: Анна Майорова © URA.RU

Несколько часов назад мировые СМИ сообщили о мощном взрыве в Париже. Позднее выяснилось, что ничего не взрывалось, это летевший выше истребитель преодолел звуковой барьер и навел суету. Однако сообщения о «хлопке» успели напугать и развеселить пользователей соцсетей — кто-то вновь запричитал, что 2020 продолжает удивлять, другие — предположили, что президент Франции Эммануэль Макрон ругался с женой после встречи с белорусским политиком Светланой Тихановской.

Кто-то посчитал, что в Париже устроили салют из-за приезда Светланы Тихановской
Возможно, звук, испугавший парижан — просто отголосок семейной жизни президента Макрона
Александра Лукашенко заподозрили во вмешательстве во внутренние дела европейских стран
2020 год приучил всех сразу готовиться к худшему
Хорошо, что никакого «бума» в итоге не случилось
Злободневное
И это, на наш взгляд, действительно самое главное!

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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