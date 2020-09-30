Днем 30 сентября парижан напугал звук, напоминающий мощный взрыв
Несколько часов назад мировые СМИ сообщили о мощном взрыве в Париже. Позднее выяснилось, что ничего не взрывалось, это летевший выше истребитель преодолел звуковой барьер и навел суету. Однако сообщения о «хлопке» успели напугать и развеселить пользователей соцсетей — кто-то вновь запричитал, что 2020 продолжает удивлять, другие — предположили, что президент Франции Эммануэль Макрон ругался с женой после встречи с белорусским политиком Светланой Тихановской.
Кто-то посчитал, что в Париже устроили салют из-за приезда Светланы Тихановской
Возможно, звук, испугавший парижан — просто отголосок семейной жизни президента Макрона
Александра Лукашенко заподозрили во вмешательстве во внутренние дела европейских стран
2020 год приучил всех сразу готовиться к худшему
Хорошо, что никакого «бума» в итоге не случилось
Злободневное
И это, на наш взгляд, действительно самое главное!