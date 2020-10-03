В Кремле оценили вероятность введения миротворцев РФ в Карабах

Дмитрий Песков ответил на вопрос о вводе российских миротворцев в Карабах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Россия может ввести своих миротворцев в Нагорный Карабах только при условии согласия Азербайджана и Армении. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон», — приводит РБК слова Пескова. При этом собеседник издания в армянском правительстве сказал, что введение миротворцев в Карабах «практически невозможно». Азербайджан, по его словам, не пошел на это в 1994 году, и не согласится на это сейчас.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что вопрос введения российских миротворцев в Карабах может быть поднят в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ. Ситуация в этом регионе обострилась 27 сентября. Никол Пашинян заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно, если «Турцию устранят из Южного Кавказа».