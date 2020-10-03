03 октября 2020

Армения готова обсуждать введение миротворцев РФ в Карабах

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 32-м военном городке. Екатеринбург, армия, военные, солдаты, марш, военная форма, строй
Ереван допустил обсуждение введения российских миротворцев в Карабах Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В рамках Минской группы ОБСЕ может быть поднят вопрос введения российских миротворцев в Нагорный Карабах. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Смотрите, такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ», — приводит ТАСС ответ Пашиняна на вопрос, хотел бы он видеть российских миротворцев в Карабахе. Беседа на эту тему, как говорится в сообщении армянского правительства, состоялась в интервью телеканалу Al Jazeera.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Никол Пашинян заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно, если «Турцию устранят из Южного Кавказа». Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что непризнанная Нагорно-Карабахская республика должна войти в состав России. Тогда войны за территорию прекратятся, уверен политик.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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