Свердловчане стали тяжелее переносить коронавирус

Число подтвержденных случаев коронавируса продолжает расти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 7 октября зарегистрировано 179 случаев заражения COVID-19, сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом. Число заболевших растет вторую неделю подряд.

«Зарегистрировано пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 627», — сообщили в штабе. Также продолжает расти количество тяжелобольных. «Состояние 146 госпитализированных оценивается как тяжелое, 104 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 53 — на аппаратах ИВЛ», — уточнили в штабе. В состоянии средней тяжести 601 пациент.

По данным уральского полпредства, в больницах находится 3636 человек (данные на 6 октября). Под наблюдением врачей — более восьми тысяч свердловчан. Выписаны 120 человек. Общее число выздоровевших достигло 22 503. С начала эпидемии заболело 30 342 жителя региона.

Число госпитализированных начало расти после увеличения числа заболевших URA.RU