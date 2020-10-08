Тимати и Моргенштерн помирились на вечеринке топового блогера. Видео

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Открытие Второго всемирного боксерского форума. Екатеринбург, тимати, юнусов тимур
На празднике Тимати и Моргенштерн исполнили совместную песню Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Рэп-исполнители Тимати и Моргенштерн помирились во время вечеринки в честь дня рождения блогера Валерии Чекалиной. Соответствующее видео именинница опубликовала в своем Instagram.

«Тимати и Моргенштерн помирились вчера на моем ДР (дне рождения — прим. ред.)», — подписала она видео. На празднике рэперы исполнили совместную песню.

Ранее Моргенштерн оскорбил Тимати, выставив его композицию в дурном свете. «Прилетит ответочка», — предупредил Тимати, намекая на начало ссоры.

Чекалина входит в топ блогеров Forbes и является самой популярной мамой в Instagram. 6 октября ей исполнилось 28 лет. Ведущим на празднике выступал Азамат Мусагалиев, а среди приглашенных звезд, кроме Тимати и Моргенштерна, был певец Jony.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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