Рэп-исполнители Тимати и Моргенштерн помирились во время вечеринки в честь дня рождения блогера Валерии Чекалиной. Соответствующее видео именинница опубликовала в своем Instagram.
«Тимати и Моргенштерн помирились вчера на моем ДР (дне рождения — прим. ред.)», — подписала она видео. На празднике рэперы исполнили совместную песню.
Ранее Моргенштерн оскорбил Тимати, выставив его композицию в дурном свете. «Прилетит ответочка», — предупредил Тимати, намекая на начало ссоры.
Чекалина входит в топ блогеров Forbes и является самой популярной мамой в Instagram. 6 октября ей исполнилось 28 лет. Ведущим на празднике выступал Азамат Мусагалиев, а среди приглашенных звезд, кроме Тимати и Моргенштерна, был певец Jony.
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