На празднике Тимати и Моргенштерн исполнили совместную песню Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Рэп-исполнители Тимати и Моргенштерн помирились во время вечеринки в честь дня рождения блогера Валерии Чекалиной. Соответствующее видео именинница опубликовала в своем Instagram.

«Тимати и Моргенштерн помирились вчера на моем ДР (дне рождения — прим. ред.)», — подписала она видео. На празднике рэперы исполнили совместную песню.

Ранее Моргенштерн оскорбил Тимати, выставив его композицию в дурном свете. «Прилетит ответочка», — предупредил Тимати, намекая на начало ссоры.

Чекалина входит в топ блогеров Forbes и является самой популярной мамой в Instagram. 6 октября ей исполнилось 28 лет. Ведущим на празднике выступал Азамат Мусагалиев, а среди приглашенных звезд, кроме Тимати и Моргенштерна, был певец Jony.