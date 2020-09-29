Вирусолог рассказал, как укрепить иммунитет осенью

Отказ от алкоголя, прогулки и физические упражнения помогут укрепить иммунитет осенью. Советы, как защитить организм от инфекций дал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
«Если можно, работать на удаленке, если есть возможность — соблюдать самоизоляцию. Но при этом нужно, конечно, гулять, стараясь не контактировать с другими людьми, делать физические упражнения — это важно», — поделился вирусолог с RT. По словам Альтштейна, держать себя тонусе также помогут закаливание, полноценное питание, крепкий сон и отказ от спиртных напитков.
Вирусолог подчеркнул, что устойчивость к COVID-19 и другим вирусам дыхательных путей повышает витамин D. В разговоре с URA.RU диетолог Михаил Гинзбург рассказывал, в каких блюдах содержится этот витамин. В заключении Альтштейн напомнил, что осенью важно продолжать соблюдать социальную дистанцию, пользоваться масками в общественных местах, а также чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиками.
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