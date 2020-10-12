В Свердловской области число пневмоний втрое выше обычного

Растет число заболевших ОРВИ в Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области за прошедшую неделю число поставленных диагнозов «внебольничная пневмония» превысил средний многолетний уровень в 3,3 раза. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

«В Свердловской области за 41 неделю зарегистрировано 2 333 случая внебольничных пневмоний (по предварительным диагнозам). Показатель 55,7 на 100 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 33%, выше аналогичного периода прошлого года в 2,2 раза, выше среднего многолетнего уровня в 3,3 раза», — сообщили в ведомстве. Наибольшее сложная ситуация в ЗАТО Свободный, Красноуральском, Верхнесалдинском и Горноуральском городских округах — там уровень заболеваемости в два раза выше, чем среднеобластной показатель.

Также выросло число больных ОРВИ — за неделю заболело почти 28 тысяч человек. Это выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 18,3%. Чаще болеют в Сухом Логе и Реже.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что от сезонного гриппа привито около 30% населения области. Всего предполагается поставить прививки 65% населения региона.