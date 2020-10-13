Учителя вынуждены ходить на работу Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Учителя из Сухого Лога и Нижней Туры пожаловались URA.RU, что не могут сделать тест на коронавирус — им отказывают в проведении исследования на основании того, что лаборатории забиты, а симптомы не похожи на коронавирус. При этом заболевшие учителя несколько дней вынуждены были ходить на работу, пока все же не сдали тест, который оказался положительным.

«У меня симптомы бронхита, но не было температуры, поэтому тест на коронавирус делать мне отказались. Сдать платно анализ у нас также нельзя — для этого надо ехать в Екатеринбург. Тест смогла сдать лишь благодаря связям спустя неделю. И если сейчас заболеет кто-то из школы, кто будет виноват?» — поделилась переживаниями одна из собеседниц агентства, пожелавшая не раскрывать своего имени.

«По данным медицинских учреждений Сухого Лога и Нижней Туры, тесты делаются как у взрослых, так и у детей при наличии клинических показаний и оснований для проведения анализов. При этом, как отмечают в больницах, желающих сдать тест много, но показания есть не у всех», — прокомментировали ситуацию в региональном штабе по борьбе с коронавирусом. Там заверили, что потребности в открытии дополнительных лабораторий нет.

Мэр Сухого Лога Роман Валов заявил, что не знает о подобном факте. «Я регулярно провожу штабы, и больницы дружно докладывают, что проблем с тестами у нас нет. Система образования тоже никаких тревожных сигналов не посылала. У нас выявлено два случая заражения детей в школах, два в садиках, среди взрослого педсостава заражений пока не зафиксировано», — заверил он.