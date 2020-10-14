Памфилова выступила против дня тишины перед выборами

Глава ЦИК уверена, что в эпоху интернета и социальных сетей бессмысленно проводить день тишины
День тишины в эпоху интернета и соцсетей утратил смысл. Такое мнение выразила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
«По дню тишины. С этим надо решать. Нужен ли он вообще в этих современных условиях?» — приводит слова Памфиловой на встрече с экспертами и политологами РИА «Новости». По ее мнению, необходимо обсудить все плюсы и минусы его существования в условиях многодневного голосования.
День тишины проводится накануне дня голосования. В соответствии с ним запрещается проводить предвыборную агитацию и агитацию по вопросам референдума.
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