Интернет-мошенники знают фамилии и данные банковских счетов своих жертв благодаря тому, что эту информацию выдают сотрудники банков. Об этом отсидевший срок белорусский кардер [мошенник, занимающийся платежными картами] Сергей Павлович рассказал в интервью блогеру Дмитрию Ларину.
Новый способ мошенничества с банковскими счетами раскрыл Сбербанк. Злоумышленники обращаются к пользователям от имени представителя прокуратуры, убеждая перевести средства на некий специальный счет. Накануне им сообщают о следственных действиях, которые якобы ведутся в отношении сотрудников банка, и предупреждают о звонке из прокуратуры, передает телеканал 360.
Сергей Павлович состоял в киберпреступной организации, которая похитила у клиентов банков более миллиарда долларов. За Павловичем числился ущерб в 36 млн долларов. В интернет-шоу «Люди.Pro» он раскрыл, где брали данные о людях. «Базами [данных клиентов] торгуют инсайдеры, которые работают в этих банках. Мы тащили дампы — это номер, который записан на магнитную полосу банковской карты», — признался бывший киберпреступник.
По словам Павловича, в России и странах СНГ банковская система более технологична, чем за границей. Например, в иностранных государствах нет смс-подтверждений о покупках. Однако на постсоветском пространстве практически нет ответственности за утечку персональных данных, подчеркнул Павлович. За свои преступления бывший киберпреступник отсидел два срока, суммарно около 10 лет.
Ранее специалисты по кибербезопасности обнаружили множество уязвимостей интернет-сети 4G (LTE), передают «Дни.ру». Эти уязвимости позволяют интернет-мошенникам узнавать персональные данные. Также в последнее время популярным стало мошенничество через сервис видеоконференций Zoom. От имени службы поддержки компании злоумышленники отправляют рассылки и похищают средства с карт, пишет «Национальная служба новостей».
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