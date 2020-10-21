Эксперты назвали причину смерти якутского летчика в Екатеринбурге

Результаты судебно-медицинской экспертизы переданы следователю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Причиной смерти 28-летнего летчика из Якутии Руслана Валеева, чье тело было найдено в Екатеринбурге, стали колотые раны шеи. Как сообщил URA.RU официальный представитель регионального следственного управления СК РФ Александр Шульга, получены результаты судебно-медицинской экспертизы.

«Согласно заключению эксперта, смерть мужчины наступила от одного из ранений в области шеи, остальные ранения не смертельные», — констатировал Шульга со ссылкой на руководителя следственного отдела по Октябрьскому району Вячеслава Бабушкина. Причинены ли травмы сознательно другим человеком или получены в результате несчастного случая, собеседник URA.RU сказать не смог. Однако уточнил, что следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств трагедии.

Как писало URA.RU, по одной из версий, Руслан Валеев перелезал через забор, сорвался и напоролся на острые жерди. Несчастный случай произошел на стройплощадке рядом с ЖК «Армада» (Розы Люксембург, 69/1). Другой собеседник агентства в правоохранительных органах не исключил, что молодого человека могли убить, а тело бросить в безлюдном месте. Летчик приехал в Екатеринбург с целью повышения квалификации. Во время командировки заболел и был помещен в ЦГКБ №1. Днем 13 октября Валеев покинул медицинское учреждение, после чего пропал. Летчика нашли мертвым.