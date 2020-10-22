Мэр Екатеринбурга назвал сроки строительства второй ветки метро

Высокинский пообещал, что стройка начнется сразу после Универсиады-2023 Фото: Анна Майорова © URA.RU

Строительство второй ветки метро в Екатеринбурге начнется в 2024 году. Об этом заявил мэр Александр Высокинский в ходе прямого эфира на портале Е1.

«Если все будет хорошо, в 2023 году проведем Универсиаду, в 2024 году начнем строить», — прокомментировал градоначальник. По его словам, 22 октября состоялось совещание с разработчиками по ветке «Запад-Восток» (должна соединить ВИЗ и район УрФУ). К концу 2020 года мэрия планирует получить технолого-экономическое обоснование проекта.

«Смотрели расположение котлованов и пришли к выводу, что если пойдем открытым способом — рыть котлованы и потом закрывать землей, то сэкономим 14 миллиардов. Но тогда придется перекрывать улицы в центре на 2-3 года. Что значит перекрыть, например, Токарей на 2-3 года?! Я сказал: «Коллеги, наша задача не сэкономить, а сделать удобное для горожан метро», — рассказал Высокинский. По его словам, наиболее оптимальный проект — рытье подземного туннеля диаметром 12 метров.

Как писало URA.RU, сенатор Аркадий Чернецкий на международном строительном форуме 100+ Forum Russia заявил, что в ближайшие 2-3 года Екатеринбург не получит федерального финансирования на строительство метро. Президент России Владимир Путин в декабре 2019 года пообещал проработать с властями Свердловской области вопрос строительства второй ветки метро в Екатеринбурге. Заявление прозвучало в ходе ежегодной пресс-конференции главы государства.