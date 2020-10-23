Харламов рассказал Поперечному, как он довел Гузееву до срыва

Комик Гарик Харламов конфликтует с телеведущей Ларисой Гузеевой из-за его постоянных шуток и пародий на нее и передачу «Давай поженимся». Об этом Харламов заявил в интервью блогеру Даниле Поперечному на его YouTube-канале.
Харламов неоднократно высмеивал Гузееву и ее передачу. В соцсетях он публиковал различные пародии, которые набирали большую популярность и отклик среди звезд шоу-бизнеса. «Задолбал ты меня», — высказалась через некоторое время Гузеева на своей программе, пишет агентство Nation News.
«После этого поднялся какой-то [неприятный] вой», — сказал Харламов. Тогда комик решил продолжить «бить в одну точку».
Но началось их противостояние, уточнил юморист, с видео, в котором фрагмент из мультфильма «Простоквашино» сопровождался аудио из ее шоу «Давай поженимся». Туда была вставлена самая известная и громкая фраза ведущей с оскорблением отца одного из героев программы, которая потом стала мемом.
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