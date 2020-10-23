Путин обратился к регионам из-за коронавируса

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Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
Путин рассказал, что власти регионов стараются не вводить жестких карантинных ограничений Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Властям регионов России стоит вводить ограничения из-за распространения коронавируса осторожно, отталкиваясь от эпидемиологической ситуации. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.

«[Регионам стоит] действовать очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории», — заявил Путин. По его словам, власти регионов стараются не вводить жестких карантинных ограничений.

Путин подчеркнул, что экономика России восстанавливается после пандемии. Он отметил, что показатели обрабатывающей промышленности и грузооборота на железной дороге приблизились к докарантинным.

Ранее Путин назвал задачи, которые стоят перед российской экономикой. Одной из них он считает снижение влияния пандемии на экономику предприятий. Путин рассказал, что инфляция к середине октября составила 3,9%, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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