Путин обратился к регионам из-за коронавируса

Властям регионов России стоит вводить ограничения из-за распространения коронавируса осторожно, отталкиваясь от эпидемиологической ситуации. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.
«[Регионам стоит] действовать очень выверенно, аккуратно, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории», — заявил Путин. По его словам, власти регионов стараются не вводить жестких карантинных ограничений.
Путин подчеркнул, что экономика России восстанавливается после пандемии. Он отметил, что показатели обрабатывающей промышленности и грузооборота на железной дороге приблизились к докарантинным.
Ранее Путин назвал задачи, которые стоят перед российской экономикой. Одной из них он считает снижение влияния пандемии на экономику предприятий. Путин рассказал, что инфляция к середине октября составила 3,9%, передает агентство Nation News.
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